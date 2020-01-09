Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

6 saat önce

ULUDAĞ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor.

Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi, System.String[]

ULUDAĞ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında arızalı hatta kadar yürüyüp, sepetli araçlarla ya da tırmanarak elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da yoğun yağış sebebiyle yıkılan ağaçlardan, şiddetli rüzgarla yıkılan direklerden ve diğer olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arıza ve elektrik kesintilerine karşı anında müdahale ve onarım için UEDAŞ ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.  Arıza merkezlerinden çağrı cihazı ya da tabletlerle gelen arıza bildirimleri üzerine harekete geçen ekipler, arazi araçlarıyla arızalı hatta olabildiğince yaklaşıyor. Aracın giremediği bölgelerde ekipmanlarını yanlarına alan ekipler, arızalı hatta kadar yürüyüp, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vinçle ya da tırmanarak hatta ulaşıyor. Arıza durumuna göre 5 dakika ile 2 saat arası çalışma yapan ekipler yoğun kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Emin İrgören, "Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ'da, UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve olası arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Uludağ'ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu yapıyla arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadır" dedi.


Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satışa çıkacak
Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu

Son Dakika Haberleri
21:02 Elazığ jandarma alıcı gibi davranıp, roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi - Son Dakika
21:02 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
21:01 İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi - Son Dakika
20:59 Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
20:56 İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:03:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]