Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Ezhel Rüzgarı Esti

Uludağ'da Ezhel Rüzgarı Esti

1 saat önce

BURSA Uludağ'da düzenlenen Bilyoner Winterfest'te 2'nci periyodunun ilk gününde, Ezhel sahne aldı.

Uludağ'da Ezhel Rüzgarı Esti, System.String[]
BURSA Uludağ'da düzenlenen Bilyoner Winterfest'te 2'nci periyodunun ilk gününde, Ezhel sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ezhel, binlerce hayranına dans şovları ve şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 3 bölümde gerçekleşen Bilyoner Winterfest'in 2'nci bölümünün ilk gününde Ezhel sahne aldı. Binlerce üniversitelinin izlediği konserde adım atacak yer kalmadı. Gece yarısı sahneye çıkan Ezhel, kendisini dinlemeye gelen binlerce üniversiteli hayranına önce kendi şarkılarını, daha sonra da farklı sanatçıların şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Ezhel sahneden inerken hayranlarının fotoğraf çektirme yarışı izdihama yol açtı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:48 Kaynak: DHA

Bursa, Bilyoner, Uludağ, Ezhel, Magazin
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