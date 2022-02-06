Üye Girişi
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU

06.02.2022 15:04

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, 'Winterfest 2022'nin ilk günü ve yarıyıl tatilinin son günü denk gelince yoğunluk yaşandı.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, 'Winterfest 2022'nin ilk günü ve yarıyıl tatilinin son günü denk gelince yoğunluk yaşandı. Pistler dolarken, tatilciler de kalınlığı 108 santimetreyi bulan karda kayak yaptı.

Kış festivalleri arasında ilgi çeken; Aleyna Tilki, Ozan Doğulu, Ceza, Reynmen ve Uzi'nin sahne alacağı 'Winterfest 2022' için yüzlerce üniversite öğrencisi, Uludağ'a geldi. Yarıyıl tatilinin son günü ve 17 Şubat'a kadar sürecek festivalin ilk günü denk gelince pistler de doldu. Jandarma ekiplerinin önlemlerini artırdığı Uludağ'da, otellerin hazırladığı paket programlar kapsamında doluluk oranları yüzde 50'yi aştı. Kar kalınlığının 108 santimetreyi bulduğu Uludağ'da tatilciler, kayak keyfi yaptı.

'Winterfest 2022' için İzmir'den geldiğini söyleyen Eda Pıralı, 'Kış festivali için turla geldim. Dün geldik, Bursa'yı gezdik. Bugün de Uludağ'a çıktık. Gezip, eğleneceğiz. Uludağ'a ilk kez geliyorum. Çok kalabalıkmış. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Festivalden dolayıdır, diye düşünüyorum. Kayak yapmayı öğreneceğim. İlk kez kayacağım' dedi.

Bursa'dan gelen Asuman Çavuş da 'Festival için geldik. Bayağı bir kalabalık, çok eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Uzi'yi merak ediyorum. Onu bekliyorum. Uludağ'da yoğunluk çok fazla. Bursa turizmi açısından güzel bir yer' diye konuştu.

Ankara'dan gelen Hamit Kıraç da 'Bugün ilk günüm. Daha yeni geldim. Festival için arkadaşlarımla beraber geldim. Onlara kayak öğretmeye çalışıyorum. Uludağ'a dördüncü gelişim. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır gelemiyordum. Kayak yapmayı seviyorum. Bugün çok kalabalık. Hafta sonu olduğu için kalabalıktır, diye düşünüyorum. Hava çok güzel, kayak yapmanın keyfini çıkaracağız' dedi.

ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU

YORUMLAR
500

Festival, Uludağ, Bursa, Uzi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: ULUDAĞ'DA FESTİVAL VE SÖMESTİRİN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement