Uludağ'da geç açılan kış sezonunda pistler dolmaya başladı - Son Dakika

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, bu yıl geç açılan sezonda yarıyıl tatiliyle hareketlenmeye başladı.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın şehirlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Bünyesinde 17 otel bulunduran ve 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da, geç gelse de yoğun yağan kar, işletmecileri bir nebze de olsa sevindirdi.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Uludağ, yarıyıl tatilinin de gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin sıkılaştırıldığı Uludağ, daha çok ziyaretçi almayı bekliyor.

"Yarıyıl tatiliyle yoğunluk artmaya başladı"

Kayak merkezi işletmecisi Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otel ve işletmelerde doluluğun yüzde 60-70'leri aştığını, sezonun iyi tamamlanacağını umduklarını söyledi.

Sezonun geç açıldığını anımsatan Özdemir, "Sezon ocak ortalarında ancak açıldı. Bir de salgın olunca işletmeciler olarak beklediğimiz ziyaretçi sayısına ulaşamadık. Yarıyıl tatiliyle birlikte yoğunluk artmaya başladı." diye konuştu.

Sıkıntılı geçen günleri aşmaya başladıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Pandemiye yönelik tedbirlere ve kurallara tam uyuyoruz. Maskesiz müşteri alınmıyor, sosyal mesafe kuralarına göre, kafe ve sosyal ortamlarda oturmak yasak. Mart girdiği zaman kayakçı kendisini yaza ayarlıyor. Bu sene için sıkıntılı geçen süreç daha iyi olacak inşallah, buna da şükür. Kuralları eksiksiz uyguluyoruz, tedbirlere uymayan müşterileri bazen kabul etmiyoruz. Önemli olan buraya gelen misafirlerimizin sağlığı, tedbirlere onlar da dikkat ediyor biz de dikkat ediyoruz."

Oteller bölgesinde ilgili kurumlar tarafından denetimlerin yoğun şekilde yapıldığına dikkati çeken Özdemir, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandığını sözlerine ekledi.