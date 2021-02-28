Uludağ'da geç başlayan kayak sezonunun mart sonuna kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Oteller Bölgesi'ndeki tesislerde konaklayan tatilciler günü kayak snowboard, kar motoru ve kızak aktiviteleriyle değerlendiriyor.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 1 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 78 santimetre ölçüldü.

Uludağ'da bir otelin ön büro müdürü Harbi Türk, AA muhabirine, ocak ayındaki yoğun karın etkisiyle işletmelerdeki doluluğun arttığını söyledi.

Kışın geç gelmesi ve salgın sürecinden dolayı endişelendiklerini ancak 10 Ocak'tan itibaren yağışların işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Türk, şöyle konuştu:

"Bu süreçte oteller de pandeminin gerektirdiği koşullar nedeniyle güvenli turizm sertifikası aldı. Alınan belgelerin gerektirdiği koşullar yerine getirilince doluluklar arttı. Hafta sonları dolu geçiyor, yer bulmakta zorlanılıyor. Sömestir hep doluydu. Elbette belirli bir doluluk oranında gitmesi gerekiyor otellerin, yüzde 100 dolulukla çalışmıyor. Önümüzdeki günlerde de kar yağacak, hava durumu öyle gösteriyor. Mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam eder diye düşünüyoruz."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirdiklerini anlatan Türk, bu konuda misafirlere sürekli uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Kayakseverlerin, ailelerin mutlu bir tatil dönemi geçirdiğini dile getiren Türk, "Orta Doğu ülkelerinden misafirlerimizde biraz azalma oldu ama Bağımsız Devletler Topluluğu pazarı geçen yıla göre arttı. Özellikle Rusya, Moldova, Ukrayna'dan oldukça yoğun bir talep aldık." diye konuştu.