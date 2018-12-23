Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Gişe Çilesi

Uludağ'da Gişe Çilesi

3 saat önce

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hafta sonu olması sebebiyle günübirlik Uludağ'a çıkmak isteyenler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Bursa'ya doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu. Pazar gününün tadını çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Yetkililer ise trafiğin sıkışmasının ardından üçüncü gişenin de devreye gireceğini belirtti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:09 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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