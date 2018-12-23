Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Gişe Çilesi

Uludağ'da Gişe Çilesi

3 saat önce

Uludağ'da gişe çilesiBURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden vatandaşların akın Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da gişe çilesi

BURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden vatandaşların akın Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Hafta sonu olması sebebiyle günü birlik Uludağ'a çıkmak isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Bursa'ya doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu. Pazar gününün tadını çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Yetkililer ise trafiğin sıkışmasının ardından üçüncü gişenin de devreye gireceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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