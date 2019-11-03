Son Dakika Haberleri: Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi.
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi.

Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi.

6 saat önce

Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi.

Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi... Uludağ'a kar yağdı sezonun ilk kar kazasında 4 kişi yaralandı

BURSA - Yılın ilk karının düştüğü Uludağ'da yer yer oluşan gizli buzlanmalar kazalara neden oldu. Birinci Oteller Bölgesi'nden Bursa istikametine seyreden hafif ticari araç buzlanma sebebiyle kayarak 10 metreden şarampole düştü. Hurdaya dönen araçtaki 1'i kadın 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Birinci Oteller Bölgesinde yaşandı. 41 KF 135 plakalı hafif ticari araç oteller bölgesinden Sarıalan istikametine seyrederken gizli buzlanmanın olduğu yolda kaymaya başladı. Yoldan çıkarak beton bariyeri aşan araç 10 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araç ağaçların dallarına çarparak durdu. Ters dönen hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişiyi, 500 metre ileride bulunan jandarma karakolundaki askerler çıkardı. Oteller bölgesindeki bekleme noktasından gelen ambulansa konan yaralılar Bursa'daki bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralananlara yardıma giden resmi plakalı bir başka araçta buzda kayarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Her iki kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Uludağ'da gizli buzlanma yolları buz pistine çevirdi.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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