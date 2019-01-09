Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Güneşli Havada Kayak Keyfi

Uludağ'da Güneşli Havada Kayak Keyfi

56 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 116 santimetreye ulaşırken tatilciler güneşin ve karın tadını çıkardı.

Uludağ'da Güneşli Havada Kayak Keyfi, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 116 santimetreye ulaşırken tatilciler güneşin ve karın tadını çıkardı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 116 santimetreye yükseldi.

Günlerdir etkili olan yağış ve sis, yerini güneşli havaya bırakırken pistler, açık havanın etkisiyle doldu. Kayak merkezine gelen vatandaşlar, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak kar ve güneşin tadını çıkardı.

"Uludağ çok güzel ve keyifli"

Tatil için İstanbul'dan gelen Kaan Aktan, Uludağ'ı ilk defa ziyaret ettiğini söyledi.

İmkanı olan herkesi Uludağ'ı ziyaret etmeye çağıran Aktan, "Arkadaşlarım sürekli geliyordu ve anlatıyorlardı, bana da ilk defa nasip oldu. Uludağ çok güzel ve keyifli fakat kaymak biraz zor. Gelmeyenlere tavsiye ederim. Hayatları boyunca yaşamaları gereken bir deneyim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:17 Kaynak: AA

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