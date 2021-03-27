Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, tatilciler güneşin ve karın tadını çıkardı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metreye yükseldi.
Günlerdir etkili olan yağış ve sis, yerini güneşli havaya bırakırken pistler, açık havanın etkisiyle doldu.
Kayak merkezine gelen vatandaşlar, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak kar ve güneşin tadını çıkardı.
Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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