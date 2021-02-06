Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar - Son Dakika

Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar

06.02.2021 13:51

Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da hafta sonu otellerde konaklayan misafirler ve yabancı turistler güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardı.

Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar

BURSA - Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da hafta sonu otellerde konaklayan misafirler ve yabancı turistler güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardı.

Tüm Türkiye'den ve yurtdışından sayısız misafir ağırlayan Uludağ, korona virüs salgınından dolayı hafta sonunu sakin geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağan karın yer yer eridiği görülse de pistlerdeki kar kalınlığı kayak yapmaya yetiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sadece yabancı misafir ve daha önce otellerde rezervasyon yaptırmış müşteriler konaklayabiliyor.

Havanın güneşli olmasını gören tatilciler de pistlere akın ederek kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardı. 7'den 70'e her yaş grubundan kayak meraklısı Uludağ'da eğlencenin tadına varırken, usta kayakçılar pistlerin tozunu attırdı. Yeni başlayanların yere düşmesi ise onları kayak tutkularından döndürmedi. Çocuklar ise kızakla kaydı. Telesiyejileri kullanmak isteyenler az da olsa kuyruk oluştursa da pistlerin sakinliği gözlerden kaçmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 57 santimetre olarak ölçüldü. Hava durumu ise gün boyu 2 derece ile 10 derece arasında değişiklikler gösterecek. Uludağ'da pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 1 ile 9 derece olacak.

Ayrıca sık sık vatandaşlar maske ve mesafeye uymalar konusunda hoparlörle uyarıldı. Vatandaşlar da Uludağ'ın çok güzel bir yer olduğunu, pandemiye rağmen kayak yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar
Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar
Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar
Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar

Türkiye, Uludağ, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uludağ'da güneşli havanın tadını kayak yaparak çıkardılar - Son Dakika


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