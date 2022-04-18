Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada - Son Dakika
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Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

18.04.2022 09:55

- Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi.

- Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

BURSA - Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayı ailesi günübirlikçi tatilcilere korku yaşattı. O anlar kameraya kaydedildi.

Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada
Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada
Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada
Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada

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Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Sarıalan, Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı şaşkınlığı kamerada - Son Dakika
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