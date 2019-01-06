Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Hafta Sonu Hareketliliği

Uludağ'da Hafta Sonu Hareketliliği

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da Hafta Sonu Hareketliliği, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, hafta sonu nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkartıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 114 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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