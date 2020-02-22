Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika
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Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.

Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı.

Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da tatilciler, güneşli havada karın tadını çıkardı.

Bilecik'ten gelen Erdi Gözükara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ı çok sevdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla kayak yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek için buraya geldiğini belirten Gözükara, "Uludağ'ı çok beğeniyoruz. Burada gayet hoş ve eğlenceli bir ortam var. İnsan stresten uzaklaşıyor." dedi.

İstanbul'dan günübirlik tatile gelen Esma Yılmaz ise kayak merkezini beğendiğini ve eğlenceli zaman geçirdiğini ifade etti.

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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