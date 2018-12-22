Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli yabancı turistler pistleri doldurarak kayak yapmanın keyfini çıkardı.



Yeni sezonun açılmasını ve kar kalınlığının 44 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen tatilciler hafta sonu tatilinde 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'ı doldurdu. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kayak yapmayı yeni öğrenenlerin ise zorlandığı görüldü. Günübirlik gelen bazı vatandaşlar ise kızak yaparak kar topu oynadı.



Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı ise 44 santimetre olarak ölçüldü. 2018 yılının sonuna doğru yaklaşılırken otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.



- Bursa

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