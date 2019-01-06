Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirvede kar yağışı etkili olurken, günübirlikçiler teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar, teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak ve kızakla kaymak isteyenler pistleri doldurdu. Acemi kayakçılar zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 120 santime ulaştı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Gerçek Kürk Giydiği İçin Eleştirilen Gülşah Saraçoğlu'ndan İlginç Savunma: Kimseden Korkmuyorum, Giyeceğim

Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:35:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]