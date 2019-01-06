Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu
1 saat önce
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirvede kar yağışı etkili olurken, günübirlikçiler teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar, teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak ve kızakla kaymak isteyenler pistleri doldurdu. Acemi kayakçılar zor anlar yaşadı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 120 santime ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:46 Kaynak: DHA
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