Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu Karayoluyla Uludağ'a gitmek isteyenler Milli Park gişelerine kadar 6-7 kilometreyi bulan kuyruk oluşturduBURSA - Bursa'da Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Karayoluyla Uludağ'a gitmek isteyenler Milli Park gişelerine kadar 6-7 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu



BURSA - Bursa'da Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'a çıkmak isteyenler yoğun trafikle karşılaşırken, pistler ise dolup taştı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 151 santimetre olarak ölçüldüğü zirvede hava sıcaklığı en düşük eksi 13, en yüksek ise eksi 8 derece. Tatilciler ise, karlı havada pistlere akın ederek, tatilin keyfini doyasıya yaşıyor. Acemi kayakçılar renkli görüntüler oluştururken, düşe kalka kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Öte yandan karayoluyla Uludağ'a gitmek isteyen tatilciler 18. kilometredeki Milli Park gişelerine kadar 6-7 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Jandarma ekipleri de Uludağ'da muhtemel olaylara karşı hem pistlerde hem de karayolunda güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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