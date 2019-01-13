Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

45 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak eğleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 166 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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