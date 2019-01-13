Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu
49 dakika önce
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak eğleniyor. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 166 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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