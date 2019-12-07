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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu.

Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı "oteller bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

Bu arada, Uludağ'da "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı 23 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 0 derece olarak ölçüldü.

Türkiye, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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