Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkartırken, jandarma ekipleri ise kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. 2019 yılının son hafta sonunda gelenler ve yeni yıla Uludağ'da girecekler zirveyi doldurdu. Sisin ve karın etkili olduğu zirvede, tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Adeta adım atmaya yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar ise ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Uludağ'ı çok iyi bulan tatilciler, her sene zirveye geleceklerini söylediler.

Öte yandan jandarma ekipleri, yeni yıl öncesi kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, Milli Parklar'daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan veya uygun olmayan araçların zirveye çıkılmasına müsaade edilmiyor. Ekipler, kış sezonu boyunca uygulamalarını sürdürecek.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Jandarma, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza
Yılbaşında güvenliği 317 bin 121 polis ve jandarma personeli sağlayacak Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çocuklar oynasın diye dağdan kar getirdi Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:18 Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
20:18 Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:17 Somali'deki terör saldırısı - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz - Son Dakika
20:10 Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür - Son Dakika
20:08 Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 20:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]