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ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU - Son Dakika

ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU

20.02.2022 13:16

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığı ise 131 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler, Uludağ'a akın etti. Kayakseverler, pistlerde de yoğunluk oluşturdu. Jandarma ekipleri ise Uludağ yolunda kurduğu kontrol noktalarında kış lastiği kontrolü yapıyor.

'İZMİRLİLER OLARAK KARA HASRETİZ'

İzmir'den Uludağ'a geldiğini söyleyen Hasan Karagül, İzmir'den Uludağ'ın keyfini çıkarmak için geldim. İlk kez bir kayak merkezine geliyorum. Antreman yaparak kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Hava çok güzel. İzmirliler olarak kara hasretiz. Kar görünce yüzümden de anlaşılacağı gibi mutluyum dedi.

'İLK KEZ KAYAK YAPIYORUM'

Eskişehir'den geldiğini belirten Ali Rıza Beydemir, Çocuklarım beni Uludağ'a getirdi. Çocuklarım 'Uludağ'ı bir de sen gör' dedi. Eğlenmek için geldik. 57 yaşındayım, ilk kez kayak yapıyorum. Uludağ, kalabalık diye konuştu.

ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU
ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU

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Jandarma, Uludağ, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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