Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinden duygusal paylaşım - Son Dakika
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Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinden duygusal paylaşım

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yapmak istersen kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki dağcıdan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinden duygusal paylaşım, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yapmak istersen kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki dağcıdan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.


1 Aralık 2019 gecesi Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan duygulandıran bir paylaşım yaptı. Alpaslan, sosyal medya hesabı üzerinden sevdikleriyle birlikte eşinin doğum gününü kutladığı fotoğrafları paylaştı. Alpaslan, üzerinde 'Çok özledik. Seni çok seviyoruz. Burcu'nun Mert'i' yazılı pasta fotoğrafı paylaşarak, "Mert'im, bu sene doğum gününü birkaç gün erken ve sensiz kutladık. Çünkü sen iyi ki doğdun. Çünkü sen iyi ki vardın. Çünkü sen hepimizin canı, hepimizin en büyük yarası. Sen Burcu'nun Mert'i, hepimizin canının parçasısın. Ne güzel diyor en sevdiğimiz şarkılardan birinde Yeni Türkü; 'Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın.' Sen hep varsın" ifadelerini kullandı. - BURSA

Aralık, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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