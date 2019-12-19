Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'a getirildi - Son Dakika

Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'a getirildi

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaştan Efe Sarp'ın (37) cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi.

Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'a getirildi, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaştan Efe Sarp'ın (37) cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi.

Efe Sarp'ın naaşı Bursa Adli Tıp Kurumundaki inceleme ve otopsilerin ardından ailelere teslim edildi. Kara yoluyla Aydın'ın Karacasu ilçesine getirilen cenaze, belediyenin gasilhanesine kaldırıldı.

Baba Tangör Sarp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapacak bir şey olmadığını olayı kader olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Aklın böyle düşündüğünü fakat kalbin farklı söylediğini ifade eden Sarp, şöyle konuştu:

"Makine mühendisi olan oğlum çok zeki ve başarılıydı. Bize uğramadan dağa çıktılar. Uğrasalardı belki böyle olmazdı. Günübirlik gittiği için öyle yapmamışlar. Kaybolduklarında şansızlığa uğramışlar. Yolu da bulmuşlar çok güzel fakat karşıdan karşıya geçerken suyun içine düşmüşler. Düşünce ne olur? Eksi 16 derece…Hipotermi olmuş, 100 metre gitmiş düşmüş. Çok zekiydi, bir değer kayboldu."

Tangör Sarp'ın komşusu Makbule Ayhan ise ölüm haberine çok üzüldüklerini dile getirdi.

Sarp'ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Cumaönü Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde dün sabah erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen iki cesetten birinin Efe Sarp'a, diğerinin Mert Alpaslan'a ait olduğu teşhis edilmiş, ölüm nedenleri ise "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak açıklanmıştı.

Karacasu, Uludağ, Aydın, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti
Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı! 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:06 Hartum YEE'de "Sudan Piramitleri Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
00:05 İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika
00:05 Vizyonda bu hafta - Son Dakika
00:03 İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2019 - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:09:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'ın cenazesi Aydın'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]