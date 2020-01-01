Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı - Son Dakika

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı

6 saat önce

Bursa Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, yeni yılda duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı, System.String[]

Bursa Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, yeni yılda duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Arama çalışmaları sürecince umudunu kaybetmeyen Burcu Alpaslan, "Hiç bir hikaye bizimki gibi bitmesin" diyerek Efe Sarp ve Mert Alpaslan'nın hayatlarını kaybettikleri kanyon için yetkililerden uyarıcı tedbirlerin alınmasını istedi.


Uludağ'da arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın (31) eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.


Eşini 10 gün önce toprağa veren Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürekleri dağladı. "Bir adı var mı bilmiyorum Mert'imi benden alan yerin. Ama ben bundan böyle orayı "Aşık Ayıran Kanyonu" bilirim. Yeni yılda dileğim; yetkililer bu tuzak yer için uyarıcı tedbirler alsın ve hiçbir hikaye bizimki gibi en güzel yerinde yarım kalmasın" yazan Burcu Alparslan, paylaşımıyla duygulandırdı. - BURSA

Uludağ, Bursa, EFE, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
Milli Piyango büyük ikramiye İnegöl'e çıktı Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış Bu kafede menüden servise her şey çok özel

Son Dakika Haberleri
15:52 Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim - Son Dakika Haber
15:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış... - Son Dakika Haber
15:50 Balıkesir polisinin yılbaşı mesaisi - Son Dakika Haber
15:43 Maskeli Hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
15:42 Yürekleri sızlatan görüntü için için özel ekip kuruldu - Son Dakika Haber
15:37 Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika Haber
15:14 Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 15:58:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]