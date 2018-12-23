Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Hem Kayak, Hem Mangal

Uludağ'da Hem Kayak, Hem Mangal

53 dakika önce

ULUDAĞ'da kayak sezonun açılmasıyla birlikte Oteller Bölgesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Uludağ'da Hem Kayak, Hem Mangal, System.String[]
ULUDAĞ'da kayak sezonun açılmasıyla birlikte Oteller Bölgesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Ziyaretçilerin bazıları pistlere akın ederken, bazıları da kar üstünde mangal yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önde gelen kış ve doğa sporları merkezlerinden  Uludağ'da haftasonu yoğunluk yaşandı. Günübirlikçi tatilciler kayak pistlerine akın etti. Kayak meraklıları pistleri doldururken, bazıları ise zirvede mangal keyfi yaptı.

Kütahya'dan günübirlik Uludağ'a gelen bir grup, Oteller Bölgesi'nde mangal yapmanın tadını çıkardı. Uludağ'ın havasını solumak için Ahmet Doğru (21), "Eğlenmek ve kayak yapmak için geldik. Gelmişken mangal yapmadan dönemezdik. Büyük keyif aldık" dedi.

Uludağ'a her geldiklerinde mangal yaptıklarını söyleyen Ahmet Kormkaz (25) da "Teleferiğe bindim. Kayak öğrenmeye çalıştım. Sonra kar üstünde mangal yaptık. Bizim için güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:23 Kaynak: DHA

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