Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı - Son Dakika
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Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı

7 saat önce

Bursa'da iki kuaför kardeş, Uludağ'da eksi 5 derecede gelin saçı yaptı.

Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı, System.String[]

Bursa'da iki kuaför kardeş, Uludağ'da eksi 5 derecede gelin saçı yaptı.


Bu zamana kadar farklı saç tasarımlarına imza atan İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, yine sıra dışı bir saç tasarımı yaptı. Kendi sayfalarında paylaşacakları gelin ve kına saçı modellerinin tasarımlarını Uludağ'da eksi 5 derece yapan kardeşler, pistlerde kayak yapan ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Pistlerde ziyaretçiler kayak yaparken, Kurt kardeşler ise gelin ve kına saçı tasarımı yaptı. Soğuğa rağmen tasarımlarını bitiren ustalar izleyenlerden büyük alkış aldı. Özellikle saç tasarımı yapılan mankenlerin çok üşüdükleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle kuaför kardeşleri izledi.


Farklı tasarımlar yapmayı çok sevdiğini ifade eden İlkay Kurt, "Ben Türkiye'nin farklı illerinde çok farklı saç tasarımlarına imza attım. Uludağ'da karların üstünde saç tasarımı yapmak hep aklımda vardı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Soğuğa rağmen tasarımı bitirdik. Bu tasarımları sosyal medya sayfamızda paylaşmak için yaptık. Farklı tasarımlar yapmaya devam edeceğim" dedi.


Bu işi aşkla yaptığını belirten Zeki Kurt, "Uludağ'da tasarım yapmaya karar verdik. Kar ve soğuğa rağmen saç tasarımını bitirdik" şeklinde konuştu. - BURSA

Uludağ, Kuaför, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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