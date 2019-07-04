Son Dakika Haberleri: Uludağ'da ıhlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uludağ'da ıhlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu

10 dakika önce

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.

Uludağ'da ıhlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu, System.String[]
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dağlık araziye ıhlamur toplamaya çıkan Kamil Pekiş (82) ağaçta dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı, omuzu çıktı. Çıkılması güç bir yamaçta yaralı vaziyette mahsur kalan Pekiş, telefonla yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sarp arazide mahsur kalan vatandaşı ip yardımıyla kurtardı. Yamaçtan çıkartılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor Çiftlik sahibini çırılçıplak soyup, dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:28:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da ıhlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]