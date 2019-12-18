Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Son Dakika

Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları sırasında ceset bulundu.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları sırasında ceset bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştı. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan alınacak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu
Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir

Son Dakika Haberleri
23:05 Gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
23:05 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
23:03 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Son Dakika
23:02 Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
23:00 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]