Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu (2) - Son Dakika

Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu (2)

6 saat önce

'SU İÇERİSİNDE BULUNDU'Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları sırasında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı.

Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu (2), System.String[]

'SU İÇERİSİNDE BULUNDU'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları sırasında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı. Erkek cesedinin Efe Sarp'a ait montun bulunduğu alana 100 metre mesafede, su içerisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Kürekli Deresi mevkinde montun bulunduğu alana 100 metre mesafede su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Cesedin kimliği henüz tespit edilmediği, ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Cumhuriyet Başsavcılığı, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
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