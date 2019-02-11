Son Dakika Haberleri: Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)

Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)

16 dakika önce

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALIUludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2), System.String[]
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu

Konya'da Bir İş Adamı, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti Konya'da Dehşete Düşüren Olay! 7 Köpek, Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 00:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]