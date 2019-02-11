Son Dakika Haberleri: Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü 3 Yaralı (2)

Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü 3 Yaralı (2)

25 dakika önce

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIUludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü 3 Yaralı (2), System.String[]
17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın, Uludağ'da ki kış festivalindeki güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında çıktığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada kayak kiralama işi yapan Yusuf Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından özel güvenlik görevlilerinden ve kayak kiralama işi yapan esnaflardan oluşan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

TATİLCİLER OTELLERİ BOŞALTTI 

Yaşanan kavganın ardından bir çok işletme ve otelin camlarında zarar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 20'ye yakın boş kovan ele geçirildi. Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı ve tatillerini sonlandırdıkları görüldü. Jandarma ve Özel Harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla çevrede aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, çok sayıda silah sesi duyduklarını, arbede ve büyük panik yaşadıklarını belirttiler. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uludağ'da Güvenlik Görevlileri ile Esnaf Arasındaki Tartışmada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 3 Yaralı 5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu

75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü 3 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]