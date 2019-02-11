Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)
25 dakika önce
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALIUludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI Uludağ
Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 Kaynak: DHA
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