Son Dakika Haberleri: Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)

Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)

25 dakika önce

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALIUludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (1), System.String[]
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 Kaynak: DHA

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