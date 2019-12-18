Uludağ'da ikinci ceset de bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da ikinci ceset de bulundu - Son Dakika

Uludağ'da ikinci ceset de bulundu

6 saat önce

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı.

Uludağ'da ikinci ceset de bulundu, System.String[]

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.


Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu.


Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.


Kestel Stadyumu'na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti


Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor. - BURSA

Bursa Valiliği, Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu

Son Dakika Haberleri
22:08 MHP'li Büyükataman'dan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'na... - Son Dakika Haber
22:07 AK Partili Yavuz; "Kanal İstanbul, Başkan Erdoğan'ın siyaset üstü büyük bir projesidir" - Son Dakika Haber
22:07 Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
22:06 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Haber
22:02 Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika Haber
21:59 İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika Haber
21:31 Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da ikinci ceset de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]