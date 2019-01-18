Uludağ'da İlk Elektronik Müzik Festivali Gerçekleşti
1 saat önce
TÜRKİYE'nin ilk kış elektronik müzik festivali 'Uludağ Music Festival', 13-17 Ocak tarihlerinde Bursa'da gerçekleşti.
TÜRKİYE'nin ilk kış elektronik müzik festivali 'Uludağ
Music Festival', 13-17 Ocak tarihlerinde Bursa
'da gerçekleşti.
5 gün süren etkinliğe çok sayıda DJ katıldı. Türkiye
'de bu yıl ilki düzenlenen kış elektronik müzik festivali olan 'Uludağ Music Festival' sona erdi. Uludağ'da gerçekleştirilen etkinliğe yerli ve yabancı çok sayıda DJ katıldı. 5 gün süren organizasyonda farklı etkinliklerle katılımcılar eğlenceye doydu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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