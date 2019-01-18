Son Dakika Haberleri: Uludağ'da İlk Elektronik Müzik Festivali Gerçekleşti (2)

Uludağ'da İlk Elektronik Müzik Festivali Gerçekleşti (2)

34 dakika önce

DJ'LER ULUDAĞ'I SALLADI13 yabancı, 15'ten fazla yerli DJ'in sabahlara kadar binlerce kişiyi karlar üzerinde eğlendirdiği Uludağ Music Festival'da katılımcılar çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir festival geçirdi.

Uludağ'da İlk Elektronik Müzik Festivali Gerçekleşti (2), System.String[]
DJ'LER ULUDAĞ'I SALLADI

13 yabancı, 15'ten fazla yerli DJ'in sabahlara kadar binlerce kişiyi karlar üzerinde eğlendirdiği Uludağ Music Festival'da katılımcılar çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir festival geçirdi. Artbat, Slam, Red Axes, Caravaca, Shonky,  Frankey & Sandrino, Mabbas, Serhat Demiral,  Ferhat Albayrak, Jennifer Cardini, Miyagi, Beegee, Nicolas Lutz, Paji,  Cem G, Traumer, Cem G Ve Wolfson gibi techno ve house müzik dünyasının önde gelen DJ'leri 24 saat boyunca Uludağ'ı salladı.

Ünlü isimlerin de katılım gösterdiği festivalde Pınar Altuğ- Yağmur Atacan ve kızı Su, Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay, Gonca Vuslateri, Akasya Asıltürkmen, Serhan Sokulgan, Enes Batur, Merve Oflaz, İlknur Soydaş-Cem Pole, Caner-Sercan Badur, Gözde Kansu, Engin Tozak, Hazal Ceren, Özgün Çoban, Semih Öztürk gibi isimler vardı.

Serkan AKKUŞ/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

Uludağ, Kültür Sanat
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