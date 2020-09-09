Uludağ'da işlenen 'tuvalet parası' cinayetinin yargılaması sürüyor - Son Dakika

BURSA Uludağ'da, 2 grup arasında 'tuvalet ücreti' tartışması üzerine çıkan ve Yusuf Kösedağ'ın (19) ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada Mustafa Sancar, "Vefat eden şahıs ve Hikmet Santır ile husumetim yoktur. Hedef gözeterek hareket etmedim. Jandarmaya da mukavemette bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, geçen yıl 11 Şubat gecesi, Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik grup, özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafeteryasını bastı. Burada çıkan silahlı kavgada, özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Sancar'ın ateşlediği tabancadan çıkan mermi, kayak kiralama işi yapan Yusuf Kösedağ'a isabet etti. Kösedağ hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Sancar tutuklandı, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Mustafa Sancar (36) ile tutuksuz sanıklar Emrah Ç.(22), Erol B. (35), Ferit S.(36) ve Taner S.'nin (40) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mustafa Sancar'ın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, güvenlik önlemi alarak, tarafları ayırmaya çalıştıklarını, kimin ateş ettiğini görmediklerini söyledi. Sancar, "Gruptan üzerime sandık, tahta parçası, demir sopalar atılıyordu. Murat Turan'ın darbe aldığını, birilerinin demirle vurduğunu gördüm. O sırada silah atılmaya başlandı. Kaçarken ayağım kaydı, sersemledim. Silahımı hedef gözetmeden ateşlemiş oldum. Otelin camları kırıldı. Vefat eden kişiyi tanımıyorum ve husumetin yoktur" savunmasını tekrarladı.BENİ SANIK MUSTAFA SANCAR VURDUMüşteki Hikmet Santır da, "Uludağ'da kar motoru kiralama işi yapıyorum. Akşam üzeri 20.30 sıralarında iş yerini kapattıktan sonra Bursa'ya geldim. Saat 21.30 gibi telefon çaldı, arkadaşım dağda kavga olduğunu söyledi. Kavga eden gruplar için daha önce de arabuluculuk yapıp barıştırmıştım. Yine arabuluculuk yapmak için Uludağ'a çıktık. Oraya gittiğimizde Yahya hocanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiğini söylediler. İki grup birbirinin üzerine yürüyünce kavga etmeyin diye önlerine geçtim. Bağırdığım sırada vuruldum. Beni Mustafa Sancar vurdu. Olayla ve karşı taraftaki grupla alakam yoktur. Şikayetçiyim" dedi. Sanık Mustafa Sancar ise, "Vefat eden şahıs ve Hikmet Santır ile husumetim yoktur. Hedef gözeterek hareket etmedim. Jandarmaya da mukavemette bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.