Uludağ'da JAK timi tatbikatı: Kayıp dağcı drone ile bulunup, kurtarıldı - Son Dakika
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Uludağ'da JAK timi tatbikatı: Kayıp dağcı drone ile bulunup, kurtarıldı

7 saat önce

BURSA'nın kayak merkezi Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayıp arama tatbikatı gerçekleştirdi.

Uludağ'da JAK timi tatbikatı: Kayıp dağcı drone ile bulunup, kurtarıldı, System.String[]

BURSA'nın kayak merkezi Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayıp arama tatbikatı gerçekleştirdi. JAK timleri, senaryo gereği kendisinden haber alınamayan bir dağcının yerini drone ile tespit edip, kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, kayıp arama tatbikatı gerçekleştirdi. 7/24 teyakkuz halinde olan JAK timleri, senaryo gereği Uludağ eteklerinde bir dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İkişer kişilik ekipler, kar motorlarıyla Uludağ'ın eteklerine çıkarak, dağcının son görüldüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Kar motorlarıyla oteller bölgesine yakın yerleri tarayan ekipler, kayıp dağcının izine rastlayamayınca, drone ile arama başlattı. Drone ile önce dağcının ayak izleri, ardından da bulunduğu yer tespit edildi. Bulunan dağcının, ilk müdahalesinin ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat son buldu.Gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edildiğini söyleyen JAK Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün,  "Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren JAK timleri, Uludağ bölgesinde 24 saat esasına göre meydana gelmesi muhtemel olan kaybolma, mahsur kalma, sportif yaralanmalara müdahale edecek şekilde beklemektedir. İhbarın acil çağrı merkezine ulaşmasına müteakip ihbarcıyla irtibat kurulduktan sonra gerekli hazırlık yapılarak en seri vasıtayla olay yerine müdahale edip vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmektedir. Kış turizm merkezinde meydana gelmesi muhtemel olaylar az çok belli olduğu için hazırlıklı bekliyoruz. Sadece olayın cinsine göre almamız gereken malzemeleri alıp çıkıyoruz. Gereken en kısa sürede müdahalemizi yapıyoruz. Temel ilk yardım malzemelerinin yanı sıra drone kullanıyoruz. Kar motorlarımız buradaki en temel ulaşım vasıtalarımız. Yaralının durumuna göre ilk yardım ihtiyacını karşılayarak gerekli tedaviyi sağlayıp acil sağlık merkezine teslim ediyoruz" dedi.


Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
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