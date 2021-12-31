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Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ - Son Dakika

Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ

31.12.2021 13:08

Bir son dakika haberine göre BURSA'da yılbaşı öncesi güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.

BURSA'da yılbaşı öncesi güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Vatandaşların yeni yılı güven içinde karşılaması için tüm tedbirler alınırken, özellikle kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı tedbir alan jandarma ekipleri, hem havadan hem karadan denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine gönderdiği 'Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi' kapsamında, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için sabah saat 08'de denetimler başladı. 1 Ocak Cumartesi günü sabah saat 08'e kadar yoğun olarak sürecek tedbirler kapsamında, Bursa'da da tüm güvenlik birimleri tam kadro görev alıyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tüm unsurlarıyla il genelinde teyakkuz halinde olacak.

DHA EKİBİ DENETİMLERİ HAVADAN VE KARADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bursa'da jandarma ekipleri, yeni yıl nedeniyle yoğunluk yaşayan Uludağ'da aldığı önlemleri artırdı. Jandarma, DHA Muhabirlerinin de katılımıyla, Uludağ'da havadan ve karadan denetimde bulundu. Jandarma, Uludağ'a girişin yapıldığı Milli Parklar'ın bulunduğu gişelerde, kontrol noktaları oluşturan ekipler, araçların plakalarını sorgulayıp, sürücülerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, kış lastiği olmayan ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin vermedi. Uludağ'da, sivil, resmi ve JAK ekip sayısını artıran Jandarma, kontrollerini sabaha kadar sürdürecek. Toplam 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da 17 otel ve tesis bulunuyor.

Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ
Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ

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Jandarma, Yılbaşı, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ULUDAĞ'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ - Son Dakika
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