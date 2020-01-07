Uludağ'da kar 1 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kar 1 metreye ulaştı - Son Dakika

Uludağ'da kar 1 metreye ulaştı

7 saat önce

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Uludağ'da kar 1 metreye ulaştı, System.String[]

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen vatandaşların güvenliği için zincirsiz araçları zirveye salmıyor.

Günlerdir etkili olan kar yağışı sonucu Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Araçlarıyla Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşları milli parklar giriş kapısında jandarma ekipleri karşılıyor. Her gelen aracı durdurarak kontrol yapan ekipler, ziyaretçileri "hoşgeldiniz" diyerek karşılıyor. Ardından zincirsiz araçların geçişine müsade etmeyerek sürücüleri zincir takma konusunda ikaz ediyor. Zinciri olan araçlar yoluna devam ederken, vatandaşların güvenliği için zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Kar yağışı sebebiyle çalışmalarını aralıksız 24 saat sürdüren Karayolları ve belediye ekipleri yolların kapanmaması için sürekli tuzlama ve küreme yapıyor. Vatandaşlar, karın güzel, ama böyle sıkıntıları da olduğunu söyledi. Kar yağışının Uludağ'da etkisini uzun süre sürdüreceği belirtildi.

Şehir dışından Uludağ'ı görmek için geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Uludağ'a kar görmek için geldik, muhteşem bir görüntü var. Ama yoğun kar yağışından ötürü askerler zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Dört çarpı dört araba aldık, kış lastiği aldık, lakin yine de zincir şart dedikleri için biz de zincirimizi takıyoruz" ifadesinde bulundu.

(Fatih Çapkın - Hakan Gönül/İHA)

Jandarma, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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