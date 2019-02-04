Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kar Faciası

Uludağ'da Kar Faciası

2 saat önce

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişi yaralandı.

Uludağ'da Kar Faciası, System.String[]
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki karlar vatandaşların üzerine düştü. Tam bir can pazarı yaşanırken, kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gönderildi. Ekipler kar kütlesinin altında kalan 6 kişiyi kurtardı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

PTT, Uludağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kar Faciası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]