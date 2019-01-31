Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kar Fırtınasına Rağmen Binlerce Kişi Partiye Katıldı

Uludağ'da Kar Fırtınasına Rağmen Binlerce Kişi Partiye Katıldı

1 saat önce

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ'da Kar Fırtınasına Rağmen Binlerce Kişi Partiye Katıldı, System.String[]
KIŞ turizminin önemli merkezlerinden  Uludağ'da başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. 2019 Winterfest'e gelen binlerce tatilci ise kar fırtınasına rağmen pistleri doldurdu.

Türkiye'nin kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak tipiye döndü. Kar fırtınası nedeniyle yollar kısa sürede kapanırken vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. Karayollarına bağlı ekipler kar küreme araçları ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından Uludağ'da kar kalınlığı 155 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 4 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü DHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar fırtınasının sabahın erken saatlerine kadar devam  etmesi bekleniyor. Uludağ'da yarın havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor." dedi.

TATİLCİLER TİPİYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bu arada 2019 Winterfest için gelen binlerce tatilci kar fırtınasına ve tipiye aldırış etmeden pistlerde bulunan partiye akın etti. Yaklaşık 3 saat süren partide DJ Kubilay Caner'in çaldığı parçalar ile eğlenen vatandaşların üzeri karla kaplandı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

Uludağ, Kar, Güncel
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