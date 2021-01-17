Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı devam ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, hafta başında başlayıp aralıksız süren kar yağışıyla beyaza büründü.

Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Jandarma ekipleri, zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle belge kontrolü yapılıyor.

Araçlarının lastiklerinde zincir bulunmayan ve konaklama belgesine sahip olmayan sürücülere geçiş izni verilmiyor.

Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçlarıyla yol açma çalışması ve tuzlama çalışması sürüyor.