Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti

Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti

2 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Uludağ'da kar yağışı nedeniyle birçok araç ve tabelalar karlar altında kalırken karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 101 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kar yağışına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist, pistleri doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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