Uludağ'da Kar Kalınlığı 171 Santimetreye Ulaştı
52 dakika önce
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 171 santimetre ölçüldü.
Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da kar kalınlığı 171 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı son yağışların ardından 171 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının bugün aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Bölgede hafta sonunda ise hava sıcaklığının gün içinde 0 dereceye kadar yükseleceği, cumartesi gününün hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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