Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Uludağ'da kayak sezonu 17 Aralık'ta açılıyor

Yılbaşı öncesi rezervasyonlar yüzde 70'lere ulaştı

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının Pazartesi gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının ise-8 dereceye kadar düştüğü bildirildi. Bu yıl erken gelen kar yağışı ile birlikte kayak sezonunun 17 Aralık'ta açılacağı ve otellerdeki doluluk oranlarının ise yüzde 70'e ulaşacağı öğrenildi. Karayolları ekipleri de gece gündüz yolların kapanmaması için çalışıyor.

Uludağ'da geçtiğimiz akşam başlayan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yılbaşına sayılı günler kala otellerdeki rezervasyon sayıları yüzde 70'lere ulaştı. Bu yıl Rusya, Ukrayna, Polonya ve Moldovya'dan 30 Aralık itibariyle yüzlerce turistin uçakla geleceği belirtildi.

Diğer yandan kontrollerini artıran jandarma ekipleri, Uludağ Milli Parklar Bölgesine kış lastiği ve zinciri olmayan araçların çıkmasına izin vermiyor. Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çeviriyor.

Yolların kapanmaması için Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da yolun kapanmaması için aralıksız şekilde kar küreme ve tuzlama işlemini sürdürüyor.