ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI - Son Dakika

BURSA'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkisini artıran yağışla, kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı. Hafta sonu için Uludağ'a gelenler, karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Uludağ'da kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlamasıyla bölgeye Karayolları 143'üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları, 24 saat boyunca aralıksız olarak, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlardaki kış lastiği ve zincir kontrolünü yapıyor.

Hafta sonunu Uludağ'da geçirmeyi tercih eden günübirlikçiler de bölgede yoğunluk oluşturdu. Kimi kayak yaptı, kimi ise kar topu oynayarak eğlendi. Uludağ'a kayak yapmaya gelen Resul Taşdemir, "Bu sezonu yeni açtık. Uludağ muazzam bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Benim ilk deneyimim. Çok güzel anılarla ayrılacağım. Yabancı turistler ve günübirlikçiler yoğun ilgi gösteriyor. Belli ki önümüzdeki günler bayağı yoğun geçecek" dedi.