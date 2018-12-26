Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kar Kalınlığı 75 Santimetre

Uludağ'da Kar Kalınlığı 75 Santimetre

41 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre oldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre oldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 75 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 18, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:03 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Uludağ, Güncel
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