Uludağ'da Kar Kalınlığı 75 Santimetreye Çıktı
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreye yükseldi.
Türkiye
'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ
'da kar kalınlığı 75 santimetreye yükseldi. Kar
yağışı aralıklarla devam ederken, tatilciler pistleri doldurdu.
Uludağ'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Bazı tabelalar ve araçlar kar altında kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için Karayolları ekipleri 24 saat boyunca kar küreme araçları ile yolları temizliyor. Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçülürken, kar yağışı fasılalarla devam ediyor. Yağan
karı fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu. Turistler kayak, snowboard yaptı ve kar topu oynadı. Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 18 derece, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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