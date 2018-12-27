Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kar Kalınlığı 76 Santimetre

Uludağ'da Kar Kalınlığı 76 Santimetre

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da Kar Kalınlığı 76 Santimetre, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 76 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bugün kar yağışı beklenmiyor.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Sise rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist, pistleri doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:05 Kaynak: AA

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